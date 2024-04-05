CATANIA. IN GIRO CON UNA MAZZA DA BASEBALL, DENUNCIATO

Nel pomeriggio del 1 aprile, personale delle volanti ha denunciato in stato di libertà un ventiseienne catanese, perché gravemente indiziato del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, do...

Nel pomeriggio del 1 aprile, personale delle volanti ha denunciato in stato di libertà un ventiseienne catanese, perché gravemente indiziato del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, dopo essere stato trovato in possesso di una mazza da baseball in alluminio.

Gli agenti, transitando per piazza Montessori, hanno notato un uomo che si trovava a bordo di un’autovettura in sosta che, per il suo atteggiamento, è apparso sospetto.

Quindi, è scattato il controllo, durante il quale il giovane ha mostrato insofferenza e agitazione, tanto da indurre il dubbio che stesse nascondendo qualcosa di illegale. E infatti, all’esito della perquisizione della vettura è stata rinvenuta, all’interno del vano bagagli, una mazza da baseball in alluminio, del cui possesso il giovane non sapeva fornire adeguate giustificazioni.

Atteso che è vietato portare fuori dalla propria abitazione mazze, noccoliere (più note come “tirapugni”) o altri strumenti che possono essere utilizzati come arma, il giovane è stato condotto in Questura dove è stato formalmente indagato. La mazza è stata sequestrata e posta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.