Catania in lutto per Orazio Russo: domani camera ardente al Massimino, martedì funerali in Cattedrale
Il Calcio Catania ha comunicato ufficialmente le modalità dell’ultimo saluto a Orazio Russo, figura molto legata al mondo rossazzurro e alla città.
Camera ardente allo stadio “Angelo Massimino”
Come reso noto dalla società, lunedì 16 febbraio sarà allestita una camera ardente presso la “Sala Liotru”, situata al primo piano della Tribuna A dello stadio “Angelo Massimino”.
La camera ardente sarà aperta a tutti coloro che vorranno porgere l’ultimo saluto, con accesso consentito dalle ore 13.30 alle ore 22.00.
Funerali martedì 17 febbraio in Cattedrale
I funerali di Orazio Russo si svolgeranno martedì 17 febbraio, alle ore 15.30, presso la Cattedrale di Catania.
Un momento di grande dolore e partecipazione per l’intera comunità sportiva etnea, che si stringe attorno alla famiglia e ai cari del defunto.