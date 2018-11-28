CATANIA: IN MANETTE 3 LADRI DI CIOCCOLATO, AVEVANO RUBATO QUASI 5MILA BARRETTE DA UN CAMION
Nella nottata odierna, la Polizia di Stato ha arrestato BATTAGLIA Luciano classe 1998, TERMINI Salvatore classe 1967 e VITA Simone classe 2000, in ordine al reato di furto aggravato in concorso.Nello...
Nella nottata odierna, la Polizia di Stato ha arrestato BATTAGLIA Luciano classe 1998, TERMINI Salvatore classe 1967 e VITA Simone classe 2000, in ordine al reato di furto aggravato in concorso.
Nello specifico, alle ore 03:15 circa, personale dipendente delle Volanti, durante il normale servizio di controllo del territorio, ha notato un’autovettura Fiat Bravo di colore scuro che percorreva ad alta velocità Viale Nitta, in direzione Viale Colonna per poi fermare la corsa nei garage del Viale Grimaldi.
Gli operatori, dopo aver seguito l’autovettura senza perderla mai di vista, sono riusciti a bloccare la macchina con a bordo tre soggetti, rinvenendo al suo interno 78 colli ciascuno dei quali conteneva 60 confezioni di cioccolato per un totale di circa 4680 barrette per un valore di circa 1000 euro.
I tre uomini hanno riferito ai poliziotti di aver asportato poco prima la merce suindicata da un camion carico di prodotti alimentari destinati alla grande distribuzione parcheggiato nell’area di sosta antistante il centro commerciale “Centro Sicilia”. P
Pertanto, i tre ladri di cioccolato sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e, su disposizione del P.M. di turno, sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo che si terrà in data 29 novembre 2018.