CATANIA: IN PIAZZA UNIVERSITÀ UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO
A cura di Redazione
14 novembre 2018 08:41
Sette euro per gli adulti e sei per i bambini, per una pattinata di mezz'ora sulla pista che verrà allestita in piazza Università, dal 16 novembre al 28 dicembre.
La piattaforma si estenderà per circa 200 metri quadri, un modo per permettere ai cittadini catanesi e ai turisti di godersi al meglio le vacanze natalizie.
La pista aprirà i battenti alle ore 15:00 del 16 novembre e sarà attiva tutti i giorni dalle 8:00 fino alle 2:00.