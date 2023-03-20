CATANIA. IN RISTORANTE VICINO PIAZZA VERGA PESCE NON TRACCIATO, SEQUESTRATI E DISTRUTTI  13 KG DI PRODOTTI ITTICI E MULTA AL TITOLARE

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante con il supporto del 12° reggimento “Sicilia”e la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione e Sanità sono stati impegnati in un servizio di cont...

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante con il supporto del 12° reggimento “Sicilia”e la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione e Sanità sono stati impegnati in un servizio di contrasto all’illegalità diffusa ed in particolare alla verifica del rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e dei requisiti igienico sanitari prescritti per le attività commerciali.

I Carabinieri hanno controllato alcune attività di ristorazione in zona piazza Giovanni Verga tra cui quella gestita da un 39enne catanese il quale è stato sanzionato amministrativamente per un importo complessivo di 2.500 euro.

Nel corso della verifica i militari dell’Arma hanno riscontrato l’ampliamento dei locali dell’attività senza autorizzazione, nonché, la mancata tracciabilità di 13 kg di prodotti ittici (sequestrati e distrutti sul posto), trovati all’interno del ristorante.

Nel medesimo contesto operativo i militari hanno effettuato diversi posti di controllo alla circolazione stradale, identificato una quarantina di persone, controllato una ventina di veicoli ed operato delle perquisizioni volte alla ricerca di sostanze stupefacenti.

Sanzionati amministrativamente, per un importo totale di quasi 8.000 euro, una decina di automobilisti e per tre di loro è scattato il fermo/ sequestro amministrativo dei rispettivi veicoli.