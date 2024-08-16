Catania, in sella a una moto rubata scappa dagli agenti: minorenne denunciato

Trovato in possesso di un motociclo rubato, un 17enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.Nel corso del fine settimana, gli agenti della Squadr...

Trovato in possesso di un motociclo rubato, un 17enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso del fine settimana, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania, in transito per via Antico Corso, hanno notato un ragazzo che alla loro vista, scendendo da un motociclo lì parcheggiato, ha tentato rapidamente di allontanarsi.

Lo stesso è stato fermato dai poliziotti che a quel punto, insospettiti, hanno approfondito il controllo, all’esito del quale il motociclo, su cui si trovava il giovane, è risultato da ricercare poiché rubato alcuni giorni prima.

Il giovane fermato, un diciassettenne di nazionalità rumena, ma residente a Catania, non è stato in grado di fornire alcuna plausibile spiegazione in merito al possesso di quel motociclo, pertanto gli agenti hanno deciso di accompagnarlo in ufficio per i successivi accertamenti.

Tuttavia, proprio quando i poliziotti lo hanno invitato a salire sull’auto di servizio, il ragazzo è riuscito a divincolarsi dandosi alla fuga. Dopo un breve inseguimento è stato bloccato.

Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Ultimati gli adempimenti rito, informato il Pubblico Ministero di turno della Procura delle Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, è stato affidato ad un familiare.

Il motociclo, invece, è stato restituito alla legittima proprietaria.