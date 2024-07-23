CATANIA. IN STRADA CON UNA BUSTA DELLA SPESA PIENA DI DROGA. FERMATO UN 36ENNE

È stato beccato dalla Polizia di Stato con la droga nella busta della spesa.Nel corso delle continue attività finalizzate a reprimere il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, i Falchi della Squadra...

Nel corso delle continue attività finalizzate a reprimere il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, i Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato in flagranza un catanese di 36 anni, sorpreso in una stradina del quartiere San Cristoforo mentre attendeva l’arrivo di qualche potenziale acquirente.

L’uomo aveva con sé una busta particolarmente voluminosa, al punto da generare nei poliziotti più di un sospetto che potesse contenere sostanza stupefacente. Per questo, gli equipaggi della Squadra Mobile hanno proceduto all’identificazione del 36enne, già segnalato per reati contro il patrimonio, e, poi, hanno provveduto a verificare il contenuto della busta.

In effetti, la perquisizione ha confermato le intuizioni dei Falchi che hanno scoperto e sequestrato 130 grammi di marijuana, suddivisa in quattro buste per alimenti, un involucro contenente crack di 11 grammi e una dose di cocaina, oltre a denaro contante, probabile provento dell’attività di spaccio. Oltre alla droga, gli agenti hanno rinvenuto materiale per la suddivisione della droga in singole dosi.

In ragione di quanto ritrovato, i Falchi hanno arrestato il 36enne e, dopo le formalità di rito, d’intesa con il PM di turno, è stato condotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto disponendo nei suoi confronto la misura della custodia cautelare in carcere.