CATANIA, INCENDI NELLA ZONA SUD: ELICOTTERO IN AZIONE E CAPANNONI MINACCIATI

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono impegnati con diverse squadre per lo spegnimento di numerosi incendi che si sono sviluppati nella zona Sud di Catania, in particolare in Contrada Jungetto, a Bicocca e sullo Stradale passo del Fico.

Sui luoghi stanno operando diverse squadre di Vigili del Fuoco inviate dai Distaccamenti di Palagonia, Paternò, Vizzini, Distaccamento e dalla Sede Centrale, oltre ad un elicottero del Reparto Volo dei Vigili del fuoco e personale specializzato nella Direzione delle Operazioni di Spegnimento.

Si effettuando lo spegnimento di incendi di vegetazione e sterpaglie le cui fiamme minacciano diversi capannoni ed alcune attività commerciali presenti in zona.

Presente sul posto anche personale della Forestale e della Protezione Civile locale con diverse autobotti di supporto.

Il fuoco che sta divampando in più zone contemporaneamente è alimentato dal vento e la colonne di fumo risultano visibili da diverse zone della città.