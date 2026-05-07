🔥 Catania, incendio a Monte Po: fiamme visibili dalla tangenziale

Serata di paura quella di oggi, 7 maggio 2026, nell’area dei monti di Monte Po, dove un vasto incendio di sterpaglie ha generato alte fiamme e una densa colonna di fumo ben visibile anche dalla tangenziale di Catania, all’altezza di Misterbianco.

Secondo le prime informazioni, a bruciare sarebbero sterpaglie e vegetazione secca favorite dalle temperature in aumento e dal clima particolarmente asciutto di queste ore.

Le immagini inviate dai lettori mostrano il rogo illuminare la zona con fiamme alte e fumo intenso.

Al momento non risultano coinvolte abitazioni, ma il vasto incendio è chiaramente visibile dagli automobilisti in transito.

Non si esclude l’intervento dei Vigili del Fuoco per evitare che le fiamme possano propagarsi ulteriormente. La situazione resta in aggiornamento.