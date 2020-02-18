CATANIA; INCENDIO AL TERZO PIANO UN FERITO
A cura di Redazione
18 febbraio 2020 13:26
Vigili del fuoco in azione questa mattina in una abitazione al terzo piano, in via Vincenzo Giuffrida a Catania.
Diverse squadre dei Vigili del fuoco stanno ancora operando con ausilio della scala aerea e di automezzi di rincalzo e logistici.
Tratto in salvo ragazzo di colore con ustioni, soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato presso Ospedale Cannizzaro di Catania.
