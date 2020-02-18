CATANIA; INCENDIO AL TERZO PIANO UN FERITO

Vigili del fuoco in azione questa mattina in una abitazione al terzo piano, in via Vincenzo Giuffrida a Catania.Diverse squadre dei Vigili del fuoco stanno ancora operando con ausilio della scala aere...

Vigili del fuoco in azione questa mattina in una abitazione al terzo piano, in via Vincenzo Giuffrida a Catania.

Diverse squadre dei Vigili del fuoco stanno ancora operando con ausilio della scala aerea e di automezzi di rincalzo e logistici.

Tratto in salvo ragazzo di colore con ustioni, soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato presso Ospedale Cannizzaro di Catania.