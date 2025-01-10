CATANIA. INCENDIO AL VILLAGGIO IPPOCAMPO DI MARE: LE FIAMME MINACCIANO ABITAZIONI, VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

Un vasto incendio sta interessando la zona del Villaggio Ippocampo di Mare, nei pressi della foce del Simeto, a Catania. Le fiamme, avanzando rapidamente, stanno mettendo in serio pericolo diverse abi...

Un vasto incendio sta interessando la zona del Villaggio Ippocampo di Mare, nei pressi della foce del Simeto, a Catania. Le fiamme, avanzando rapidamente, stanno mettendo in serio pericolo diverse abitazioni nell’area.

Sul posto sono al lavoro numerose squadre dei Vigili del Fuoco, coordinate dal Comando Provinciale e supportate dalle Sedi Distaccate. L’intervento è particolarmente impegnativo a causa delle condizioni climatiche sfavorevoli e della prossimità delle fiamme agli edifici residenziali.

La situazione è in costante evoluzione e si teme che il fronte del fuoco possa estendersi ulteriormente. Le autorità locali monitorano attentamente l’emergenza e non escludono l’eventualità di evacuazioni preventive.

Si raccomanda alla popolazione di evitare la zona e di attenersi alle indicazioni fornite dai Vigili del Fuoco e dalle autorità competenti.