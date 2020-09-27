Catania, incendio di cabine all’interno di un Lido a Vaccarizzo

Ieri mattina, la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Sud del Comando Provinciale di Catania, è intervenuta per l’incendio della fila centrale delle cabine in legno all’interno del lido “Las...

Ieri mattina, la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Sud del Comando Provinciale di Catania, è intervenuta per l’incendio della fila centrale delle cabine in legno all’interno del lido “Las Vegas”, in via Pagaro, zona Vaccarizzo a Catania.

Diverse chiamate sono arrivate alla Sala Operativa del Comando Provinciale attraverso il Numero Unico per le Emergenze (il 112). Sul posto sono state inviate anche delle autobotti di rincalzo dalla Sede Centrale. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e le cause saranno accertate a conclusione dell’attività operativa.