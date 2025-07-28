Catania, incendio di sterpaglie in corso a Ognina: vigili del fuoco al lavoro

Un incendio è scoppiato nella serata di oggi a Catania, nella zona di Piazza Mancini Battaglia, nei pressi del quartiere Ognina. A prendere fuoco sarebbe stata un’area con sterpaglie e vegetazione sec...

Un incendio è scoppiato nella serata di oggi a Catania, nella zona di Piazza Mancini Battaglia, nei pressi del quartiere Ognina. A prendere fuoco sarebbe stata un’area con sterpaglie e vegetazione secca, situata vicino alla sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Il fumo, ben visibile in diverse zone della città, ha attirato l’attenzione dei residenti, ma al momento non si registrano danni a persone o edifici.

La situazione è sotto controllo e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento, ma si ipotizza possa trattarsi di un innesco accidentale favorito dalle alte temperature e dalla presenza di vegetazione secca.

Si consiglia prudenza a chi transita nell’area, dove potrebbero esserci rallentamenti al traffico per facilitare l’intervento dei mezzi di soccorso.