CATANIA: INCENDIO IERI SERA ALL'INTERNO DI GARAGE - FOTO
Ieri sera, intorno alle 22.40, la squadra del distaccamento Sud del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, è intervenuta a Catania in viale Nitta 5, per lo spegnimento di un incendio che si era sviluppato all'interno di alcuni garage.
Il materiale interessato era per lo più composto da rifiuti e masserizie.
Il fumo intenso ha invaso parte della palazzina soprastante che, per precauzione, è stata temporaneamente evacuata.
La squadra dei Vigili del Fuoco, è intervenuta con un APS (autopompa serbatoio), due ABP (autobotte pompa) ed un Carro Aria, per il supporto logistico.