CATANIA: INCENDIO IN APPARTAMENTO, PERSONE BLOCCATE

Incendio in una abitazione a Catania, scoppiato per cause ancora ignote, intorno alle ore 18.10 nella centralissima Via Giovanni di Prima.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania che sono giunti con 2 autobotti, un’autoscala e un carro aria.

All'interno del palazzo si trovano persone che non possono abbandonare l’immobile, già invaso dalle fiamme e dal fumo.

