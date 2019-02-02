95047

CATANIA: INCENDIO IN APPARTAMENTO, PERSONE BLOCCATE

+++FLASH+++Incendio in una abitazione a Catania, scoppiato per cause ancora ignote,  intorno alle ore 18.10 nella centralissima Via Giovanni di Prima.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del...

02 febbraio 2019 18:42
+++FLASH+++

Incendio in una abitazione a Catania, scoppiato per cause ancora ignote,  intorno alle ore 18.10 nella centralissima Via Giovanni di Prima.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania che sono giunti con 2 autobotti, un’autoscala e un carro aria.

All'interno del palazzo si trovano persone che non possono abbandonare l’immobile, già invaso dalle fiamme e dal fumo.

IN AGGIORNAMENTO

