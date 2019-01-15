CATANIA, INCENDIO IN CASA: CADAVERE DI DONNA TROVATO CARBONIZZATO

+++FLASH+++Il corpo carbonizzato di una donna è stato trovato dai vigili del fuoco di Catania in un appartamento a piano terra in via Zuccarello, nello storico rione San Cristoforo del capoluogo etneo...

I pompieri erano intervenuti per spegnere un incendio e quando hanno domato il rogo hanno scoperto il cadavere. Non è stato ancora possibile identificare la vittima, né stabilire le cause dell'incendio.

Sul posto per le indagini è presente la polizia con personale delle volanti e della squadra mobile della Questura.

IN AGGIORNAMENTO