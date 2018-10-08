CATANIA: INCENDIO IN UN ABITAZIONE TANTA PAURA, NESSUN FERITO
A cura di Redazione
08 ottobre 2018 22:14
Un incendio si è sviluppato, in serata, in un'abitazione a Catania.
Sul posto sono intervenute due squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, con il supporto di un'autoscala ed un'autobotte.
L'appartamento era abitato da una famiglia che é riuscita ad uscire dall'abitazione prima che l'incendio si propagasse.
Per fortuna nessun danno per le persone.
Ad una prima valutazione eseguita alla conclusione delle attività di spegnimento, sembra che le cause dell'incendio siano di natura accidentale.
