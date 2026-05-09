Catania, incendio in un condominio di viale Nitta: cinque persone in ospedale e palazzo evacuato

Le fiamme si sono sviluppate nel vano contatori dello stabile. Vigili del Fuoco in azione anche con l’autoscala, danni agli impianti e al vano scala.

Poco dopo le 13:30 di oggi, un incendio si è sviluppato nel vano contatori di un condominio situato in viale Nitta 5, scala D, a Catania.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto all’evacuazione degli occupanti dello stabile, utilizzando anche un’autoscala, oltre alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Le fiamme hanno interessato principalmente il vano scala, causando diffusi annerimenti dovuti al fumo, danni agli impianti elettrici e la rottura di numerosi vetri delle finestre condominiali.

Cinque persone, in via precauzionale, sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118 per una possibile inalazione di fumo e successivamente trasportate negli ospedali cittadini per ulteriori accertamenti.

Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento.

Sul posto presenti anche i Carabinieri e il personale tecnico dell’ENEL.

A causa dei danni riportati alle parti comuni dell’edificio, saranno necessari urgenti interventi tecnici di verifica, ripristino e messa in sicurezza degli impianti dello stabile.