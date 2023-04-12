95047

CATANIA, INCENDIO IN VIA CASTIGLIONE: DISPERSO UN ROTTWEILER. LE FOTO

12 aprile 2023 17:57
Nel pomeriggio di oggi i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti con la squadra del Distaccamento Nord in via Luigi Castiglione 6 a Catania, per un incendio in un’abitazione.

Le fiamme erano visibili dal tetto dell’abitazione e si è reso necessario anche l’intervento di un’autoscala e di due autobotti di rincalzo inviate dalla Sede Centrale.

Al momento, risulta disperso Eros, un meticcio di rottweiler, il cane del proprietario dell’abitazione.

