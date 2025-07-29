Catania, incendio nelle vicinanze dell’aeroporto: voli sospesi e spazio aereo chiuso

ATANIA – Tutti i voli in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Catania sono stati temporaneamente sospesi. La decisione è stata comunicata dalla SAC, società di gestione dello scalo etneo, a causa di...

Secondo quanto riferito, le operazioni di volo sono state interrotte in via precauzionale, con conseguente chiusura dello spazio aereo, per consentire il lavoro dei velivoli antincendio impegnati nelle operazioni di spegnimento.

I Vigili del Fuoco sono attualmente al lavoro per contenere e domare le fiamme, operando in stretto coordinamento con le autorità competenti. Sebbene l’area colpita dall’incendio non coinvolga direttamente l’aeroporto, la densa colonna di fumo e le condizioni di rischio hanno reso necessario lo stop alle attività aeroportuali, al fine di garantire la sicurezza di passeggeri, personale e infrastrutture.

La SAC ha invitato tutti i viaggiatori a non recarsi in aeroporto e a mettersi in contatto con la propria compagnia aerea per ricevere aggiornamenti sui voli, eventuali riprogrammazioni o riprotezioni.

Ulteriori aggiornamenti verranno forniti non appena la situazione lo permetterà.