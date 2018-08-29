CATANIA: INCIDENTE A SAN GIOVANNI GALERMO, COINVOLTI DUE PATERNESI

CATANIA: INCIDENTE A SAN GIOVANNI GALERMO, COINVOLTI DUE PATERNES

Brutto incidente, intorno alle 14,30, allo svincolo di San Giovanni Galermo della Tangenziale, di fronte l'Etna bar. Ad essere coinvolte una Ford Fiesta, alla cui guida c'era una signora, ed una Fiat 500 su cui viaggiavano due Paternesi. A prestare i primi soccorsi sono stati due soccorritori di passaggio, che hanno anche allertato il 118. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118, che hanno trasportato i tre feriti al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi centro. Da una prima ricostruzione sembra che nessuno dei tre sia in gravi condizioni, ma si attendono ulteriori accertamenti. Sul posto anche le Forze dell'Ordine per i necessari rilievi.