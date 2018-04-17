95047

CATANIA: Incidente alla circonvallazione

17 aprile 2018 18:15
Tamponamento a catena sulla Circonvallazione di Catania all'altezza del cavalcavia della Ferrovia, a Ognina, in direzione  Acicastello.

Un camion ha urtato contro una vettura, che è finita di traverso tra le due corsie

Coinvolti anche alcuni motorini che, probabilmente, non sono riusciti a frenare in tempo a causa del sinistro.

Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 e la polizia municipale per i rilievi del caso

Forti rallentamenti del traffico in entrambi le direzioni

IN AGGIORNAMENTO

 

 

