Catania, incidente in tangenziale: lunghe code e disagi anche sulla SS121

Un doppio incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, 12 agosto 2025, intorno alle ore 19, sulla Tangenziale di Catania. Il primo sinistro è avvenuto subito dopo lo svincolo di Misterbianc...

Un doppio incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, 12 agosto 2025, intorno alle ore 19, sulla Tangenziale di Catania. Il primo sinistro è avvenuto subito dopo lo svincolo di Misterbianco in direzione Siracusa e, secondo le prime informazioni, si è trattato di un tamponamento che ha coinvolto più veicoli.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e ripristinare la viabilità. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi.

Le ripercussioni sul traffico sono pesanti: lunghe code sulla tangenziale a partire dallo svincolo di San Giovanni Galermo, e disagi anche sulla SS121, dove le file iniziano nei pressi dello svincolo di Misterbianco in entrata verso la tangenziale.

A peggiorare la situazione, un secondo incidente si è verificato tra San Giorgio e Misterbianco, in direzione Messina, causando ulteriori code in direzione San Giorgio.

Le autorità invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione e, se possibile, a utilizzare percorsi alternativi.