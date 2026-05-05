Catania, incidente in via Vittorio Veneto: scooter a terra dopo lo scontro con una minicar

Paura nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14, in via Vittorio Veneto a Catania, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una minicar e uno scooter.

Dalle immagini si vede chiaramente lo scooter finito sull’asfalto dopo l’impatto, mentre la minicar è rimasta ferma poco più avanti. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, giunta rapidamente per prestare soccorso al conducente del mezzo a due ruote.

Ad avere la peggio è stato proprio lo scooterista, rimasto ferito ma, fortunatamente, secondo le prime informazioni, non avrebbe riportato gravi conseguenze, solo tanto spavento.

L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione lungo tutta la via, con traffico congestionato durante le operazioni di soccorso e la gestione della viabilità.

Ancora da chiarire la dinamica esatta dello scontro, al vaglio degli organi competenti.