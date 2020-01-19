CATANIA: INCIDENTE, MIRACOLOSAMENTE ILLESO UN NEONATO

Incidente, questo pomeriggio, tra via Umberto e via Musumeci.Una delle due auto, andata a finire sopra il marciapiede è urtato un passeggino.Fortunatamente, il bambino e le donne che erano con lui non...

A cura di Redazione 19 gennaio 2020 20:26

Condividi