CATANIA: INCIDENTE, MIRACOLOSAMENTE ILLESO UN NEONATO
A cura di Redazione
19 gennaio 2020 20:26
Incidente, questo pomeriggio, tra via Umberto e via Musumeci.
Una delle due auto, andata a finire sopra il marciapiede è urtato un passeggino.
Fortunatamente, il bambino e le donne che erano con lui non sono rimasti feriti.
Il neonato, per fortuna, non ha riportato alcuna conseguenza: peggio è, invece, andata ad uno degli occupanti delle due auto, che è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco intervenuti sul posto e poi trasportato in ospedale.
foto Lungomare liberato Fb