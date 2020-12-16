CATANIA: INCIDENTE MORTALE A LIBRINO,PERDE LA VITA UN 39ENNE

Ieri sera, alle ore 22 circa, si è consumato un fatale incidente in Viale Castagnola, nel centro del quartiere di Librino.La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Sud del Comando provinciale...

Ieri sera, alle ore 22 circa, si è consumato un fatale incidente in Viale Castagnola, nel centro del quartiere di Librino.

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Sud del Comando provinciale di Catania è intervenuta nel soccorso. L’incidente a prima vista è sembrato autonomo e ha coinvolto solo un’autovettura. Sembrerebbe che il conducente abbia perso il controllo dell’auto e ha effettuato più urti: prima contro un semaforo pedonale, poi contro un guardrail dello spartitraffico in cemento per poi schiantarsi contro una grossa palma.

A bordo della vettura c’erano due persone. I Vigili del fuoco ha dovuto estrarre i due dall’auto che, dopo l’ultimo impatto, è diventata una prigione di lamiera. Uno dei due uomini a bordo, un 39enne ha riportato ferite troppo gravi ed è deceduto dopo il soccorso. L’altro soggetto interessato ha riportato varie ferite ed è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, sanitari del Servizio 118 e personale della manutenzione comunale per il ripristino stradale.