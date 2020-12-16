95047

CATANIA: INCIDENTE MORTALE A LIBRINO,PERDE LA VITA UN 39ENNE

Ieri sera, alle ore 22 circa, si è consumato un fatale incidente in Viale Castagnola, nel centro del quartiere di Librino.La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Sud del Comando provinciale...

A cura di Redazione Redazione
16 dicembre 2020 13:20
CATANIA: INCIDENTE MORTALE A LIBRINO,PERDE LA VITA UN 39ENNE -
Dintorni
Condividi

Ieri sera, alle ore 22 circa, si è consumato un fatale incidente in Viale Castagnola, nel centro del quartiere di Librino.

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Sud del Comando provinciale di Catania è intervenuta nel soccorso. L’incidente a prima vista è sembrato autonomo e ha coinvolto solo un’autovettura. Sembrerebbe che il conducente abbia perso il controllo dell’auto e ha effettuato più urti: prima contro un semaforo pedonale, poi contro un guardrail dello spartitraffico in cemento per poi schiantarsi contro una grossa palma.

A bordo della vettura c’erano due persone. I Vigili del fuoco ha dovuto estrarre i due dall’auto che, dopo l’ultimo impatto, è diventata una prigione di lamiera. Uno dei due uomini a bordo, un 39enne ha riportato ferite troppo gravi ed è deceduto dopo il soccorso. L’altro soggetto interessato ha riportato varie ferite ed è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, sanitari del Servizio 118 e personale della manutenzione comunale per il ripristino stradale.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047