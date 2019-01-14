CATANIA: INCIDENTE MORTALE IN VIA PALERMO, DUE RAGAZZI MORTI

Incidente mortale pochi minuti fa, in via Palermo all'altezza della via Goito. Non ci sono ancora molti particolari, ma dalle prime informazioni, sembra che due ragazzi, a bordo di uno scooter, per ca...

Incidente mortale pochi minuti fa, in via Palermo all'altezza della via Goito. Non ci sono ancora molti particolari, ma dalle prime informazioni, sembra che due ragazzi, a bordo di uno scooter, per cause in via d'accertamento si sono schiantato contro un muro. Nell'impatto due giovani sono morti.









Sul posto le ambulanze del 118 e le forze dell'ordine per eseguire i necessari rilievi. La salma del giovane deceduto, è stata portata all'obitorio dell'ospedale Garibaldi di Catania . La strada è attualmente chiusa al traffico.

IN AGGIORNAMENTO