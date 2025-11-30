CATANIA – Incidente mortale in via Palermo: muore un 38enne, grave il figlio 14enne

Tragedia all’alba di oggi a Catania. È di un morto e un ferito grave il bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto in via Palermo, all’altezza dello spartitraffico con via Rosano, nei pressi...

A perdere la vita è stato Christian Mandrà, 38 anni. Gravemente ferito il figlio di 14 anni, che viaggiava con lui all’interno della Smart.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava procedendo in direzione sud quando, probabilmente a causa della velocità sostenuta, avrebbe urtato lo spartitraffico. La vettura si è capovolta, finendo la sua corsa contro un muro e rimanendo completamente accartocciata.

L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 06:50. Le condizioni del 38enne sono apparse subito critiche: nonostante l’intervento dei sanitari del 118, l’uomo sarebbe deceduto durante il trasporto in ospedale. Il ragazzo è stato invece trasferito d’urgenza al San Marco, dove si trova ricoverato in rianimazione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale – Ufficio Infortunistica, che stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per chiarire l’esatta dinamica del sinistro.