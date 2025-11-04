Catania, incidente mortale nella notte di Halloween: domani i funerali di Paolo Riolo

CATANIA – Si terranno mercoledì 5 novembre alle ore 17, nella chiesa di San Luigi in viale Mario Rapisardi, i funerali di Paolo Riolo, 40 anni, barman molto conosciuto nel capoluogo etneo, morto in un...

CATANIA – Si terranno mercoledì 5 novembre alle ore 17, nella chiesa di San Luigi in viale Mario Rapisardi, i funerali di Paolo Riolo, 40 anni, barman molto conosciuto nel capoluogo etneo, morto in un tragico incidente stradale la notte di Halloween.

Secondo una prima ricostruzione, Riolo stava facendo rientro a casa dopo il turno di lavoro ad Aci Trezza. A bordo della sua Honda, mentre percorreva la statale 114 all’altezza della rotonda di Ognina, in direzione viale Ulisse, avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo contro un cartellone pubblicitario posto sull’aiuola centrale dello spartitraffico.

Un medico presente sul posto si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. L’uomo è stato trasferito d’urgenza in ospedale, ma è morto nella mattinata di sabato 1 novembre. Sulla dinamica indagano gli agenti della Polizia Municipale di Catania.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo dolore in città. Numerosissimi i messaggi di cordoglio sui social, dove amici, colleghi e clienti lo ricordano come un professionista apprezzato e una persona solare e gentile, sempre disponibile con tutti.

Mercoledì, l’ultimo saluto in una chiesa che si preannuncia gremita per accompagnare Paolo nel suo ultimo viaggio.