CATANIA, INCIDENTE TRA SCOOTER E AUTO IN VIA GALERMO: FERITO UN CENTAURO

Catania – Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 23 luglio 2025, intorno alle ore 10, in via Galermo. Per cause ancora in corso di accertamento, un violento impatto ha coinvolto un’autovettura Audi e uno scooter.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, l’impatto è stato particolarmente violento: lo scooter, dopo la collisione, è stato scaraventato contro un muro.

Il conducente del mezzo a due ruote avrebbe fatto un volo di circa tre metri, riportando un forte trauma cranico oltre a diverse ferite serie.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al centauro prima di trasferirlo d’urgenza in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

Le sue condizioni sarebbero serie ma al momento non si hanno ulteriori aggiornamenti sul quadro clinico.

L’incidente ha provocato notevoli rallentamenti al traffico nella zona, con lunghe code e disagi alla circolazione. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi del caso e per gestire la viabilità.

Le dinamiche dell'incidente restano ancora da chiarire.