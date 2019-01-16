CATANIA: Infermiere aggredito in ospedale, denunciato uomo di 70 anni

Nei giorni scorsi, un infermiere di un ospedale di Catania ha presentato denuncia al commissariato Borgo Ognina per aver subito, durante l’orario di lavoro, un’aggressione da parte di un utente.A segu...

Nei giorni scorsi, un infermiere di un ospedale di Catania ha presentato denuncia al commissariato Borgo Ognina per aver subito, durante l’orario di lavoro, un’aggressione da parte di un utente.

A seguito di attività investigativa e grazie all’acquisizione di dichiarazioni testimoniali, è stato possibile ricostruire i fatti e identificare l’aggressore.

Nello specifico, l’aggressore si era recato direttamente in un reparto di detta struttura sanitaria, senza rispettare le procedure di ingresso, richiedendo di parlare con un medico al fine di ricoverare la moglie affetta da una presunta patologia, in quanto non soddisfatto della struttura sanitaria privata nella quale la moglie era già ricoverata.

L’infermiere, notando l’insolita procedura, aveva richiesto all’uomo informazioni in merito e lo stesso, evidentemente alterato, non gradendo l’atteggiamento e le risposte date dall’infermiere, lo aveva aggredito verbalmente e fisicamente procurandogli vari traumi.

Per tali ragioni l’uomo, un settantenne catanese, è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di lesioni personali.