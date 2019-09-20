I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania, hanno arrestato nella flagranza Salvatore Caruso, di 41 anni, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.Nel co...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania, hanno arrestato nella flagranza Salvatore Caruso, di 41 anni, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

CATANIA, INSOSPETTITI DAL FIGLIO ARRESTANO IL PADRE PUSHER

Nel corso del controllo del territorio i militari in via Campofranco, nei pressi della stazione ferroviaria, notavano tre giovani alle 4 del mattino intenti a colloquiare.

I Carabinieri in considerazione del nervosismo mostrato in particolare da uno dei tre, decidevano d’effettuare una perquisizione domiciliare nella sua abitazione ubicata in via Duca degli Abruzzi, nel popoloso quartiere di Picanello.

Al loro arrivo gli operanti sentivano il rumore causato dall’apertura di una serranda e quindi, entrati all’interno, trovavano il padre del ragazzo mentre si allontanava da una delle finestre dell’immobile per rimettersi a letto, circostanza che faceva loro intuire che l’uomo avesse nascosto qualcosa nel ponteggio da cantiere addossato all’abitazione. La ricerca ha confermato l’ipotesi dei Carabinieri che hanno rinvenuto, nascosta proprio nell’impalcatura, una scatola di cartone contenente circa 50 grammi di marijuana, nonché l’occorrente comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio.

Il giudice, in sede di udienza di convalida, ne ha disposto la sottoposizione agli arresti domiciliari.