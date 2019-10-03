Colpo grosso dei Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa che in viale Kennedy hanno arrestato il calabrese Rocco NOVELLA, di 37 anni, mentre trasportava un grosso quantitativo di cocaina a...

Colpo grosso dei Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa che in viale Kennedy hanno arrestato il calabrese Rocco NOVELLA, di 37 anni, mentre trasportava un grosso quantitativo di cocaina a bordo della sua auto.

CATANIA. INTERCETTATO CORRIERE DELLA DROGA: SEQUESTRATI 6 KG DI COCAINA PURA PER UN VALORE DI OLTRE 600.000 EURO

I militari infatti, impegnati in uno dei tanti posti di controllo sulla trafficata arteria stradale catanese, hanno notato una Renault Megane il cui guidatore, appena notato il loro dispiegamento, nel disperato tentativo di eluderlo inseriva la freccia per svoltare anonimamente in un’adiacente traversa. Sfortuna per lui volle che i carabinieri sapevano che quella strada era senza uscita e pertanto, insospettitisi, decidevano di inseguire l’autovettura. A questo punto l’autista della Renault, gettando la spugna, tentava una veloce inversione di marcia per sfuggire al controllo ma veniva bloccato dai militari.

L’accurata perquisizione sul personaggio e sulla autovettura hanno dato un risultato inaspettato ai Carabinieri che hanno rinvenuto, abilmente occultati sotto il parabrezza, precisamente all’interno del vano motore, 5 panetti di cocaina pura per un totale di 6 chilogrammi.

Sono in corso degli approfondimenti investigativi per comprendere il ruolo del corriere nonché il canale di approvvigionamento della droga da parte della criminalità organizzata etnea.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.