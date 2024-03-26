CATANIA. INTERCETTATO E ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO MENTRE SPINGEVA UNO SCOOTER APPENA RUBATO

Nell’ambito delle attività di prevenzione generale, la Polizia di Stato continua a predisporre articolati servizi di controllo del territorio, finalizzati al contrasto della criminalità diffusa e di o...

Nell’ambito delle attività di prevenzione generale, la Polizia di Stato continua a predisporre articolati servizi di controllo del territorio, finalizzati al contrasto della criminalità diffusa e di ogni forma di illegalità., con particolare attenzione nelle ore notturne.

Nella serata dello scorso 20 marzo, intorno alla mezzanotte, una volante in servizio di controllo del territorio, transitando per il viale Libertà, ha notato un uomo che spingeva uno scooter il cui frontale in plastica era divelto ed i fili elettrici tranciati.

Da un controllo immediato è emerso che l’uomo, un 49enne catanese, era pregiudicato e non ha saputo fornire giustificazioni plausibili circa il possesso del ciclomotore.

Da ulteriori accertamenti, si è risalito al proprietario, una donna che lo aveva lasciato parcheggiato in via Pola in serata, legato ad un palo dell’illuminazione mediante una catena; pertanto, il 49enne è stato arrestato per furto aggravato e il veicolo restituito alla legittima proprietaria.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato associato presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.