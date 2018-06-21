CATANIA: Invece di dedicarsi alla “culinaria” coltivava canapa indiana.

I Carabinieri della Stazione di San Gregorio di Catania hanno arrestato nella flagranza un catanese di 25 anni, poiché ritenuto responsabile di coltivazione illecita e detenzione finalizzata allo spac...

I Carabinieri della Stazione di San Gregorio di Catania hanno arrestato nella flagranza un catanese di 25 anni, poiché ritenuto responsabile di coltivazione illecita e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Una breve ma proficua attività info investigativa ieri sera ha condotto i militari in quella abitazione del Villaggio Santa Maria Goretti a Catania dove il giovane cuoco aveva creato una mini piantagione di canapa indiana dotata di impianto di irrigazione e ventilazione.

Nel complesso i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 20 piante di canapa indiana, dell’altezza di circa cm 110, nonché 300 grammi della medesima sostanza stupefacente già essiccata.

Dall’esame della droga sequestrata si è calcolato che il pusher ne avrebbe potuto ricavare circa 1.000 dosi da immettere sul mercato al dettaglio.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.