CATANIA. IRREGOLARITÀ IN UN RISTORANTE DELLA SCOGLIERA, SEQUESTRATI 9 CHILI DI CARNE

Ancora un servizio di controllo integrato del territorio predisposto dal Questore di Catania per garantire il rispetto delle norme concernenti la sicurezza di lavoratori, come pure la serenità dei frequentatori del litorale.

Infatti, nel fine settimana, appena trascorso, gli agenti dell’ufficio prevenzione e soccorso pubblico della Questura hanno eseguito alcuni controlli amministrativi in un noto lido della Scogliera, in cui si tengono serate danzanti e attività di ristorazione.

L’attività è stata condotta, oltre che dalle volanti, anche dagli agenti della Squadra amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e della Divisione Polizia Anticrimine della Questura, con la collaborazione di personale dello S.pre.S.A.L., dell’ASP Igiene Pubblica, dell’ASP Servizio Veterinario e dell’Ispettorato del Lavoro.

Nel corso dei controlli sono state identificare 30 persone, tutti dipendenti del lido, la cui posizione lavorativa è stata posta al vaglio del personale dell’Ispettorato del Lavoro, che non ha riscontrato irregolarità, anche se è da approfondire la posizione dei due disk jockey, come pure resta da valutare la posizione di una persona per una sospetta attività abusiva di addetto alla sicurezza.

Riscontrate, invece, dal personale dell’Asp – Settore Igiene Pubblica, carenze igienico sanitarie che hanno condotto all’elevazione, nei confronti del titolare, di una sanzione amministrativa di mille euro, con la conseguente proposta di sospensione dell’attività per mancanza dei requisiti sanitari.

Personale dell’Asp veterinaria ha, altresì, sequestrati 9 chili di carne suina, bovina ed ovina per essere stata conservata e congelata senza l’indicazione della data di congelamento.

Nel controllo sono state contemplate anche alcune verificare concernenti gli aspetti legati all’uso promiscuo di alcune aree del locale, destinate al ballo ed alla somministrazione di alimenti e bevande.