CATANIA: ISTITUTO BELLINI HA BUCO 14 MILIONI, 23 ARRESTI

Dall'alba di oggi i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, a conclusione di un’indagine coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica etnea e in esecuzione di un’ordinanza di custodia...

Dall'alba di oggi i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, a conclusione di un’indagine coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica etnea e in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del locale Tribunale, stanno eseguendo 23 arresti (6 in carcere e 17 domiciliari) e il sequestro preventivo di beni fino alla concorrenza di 14 milioni di euro nei confronti di funzionari e dipendenti dell’Istituto Superiore di studi musicali “Vincenzo Bellini” nonché di altri soggetti coinvolti (persone fisiche e giuridiche) esterni all’ente pubblico.

Ai destinatari delle misure personali e reali sono contestati, a vario titolo, reati di peculato continuato, ricettazione, riciclaggio e di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio connessi alla illecita distrazione e depauperamento di risorse finanziarie dell’Istituto pubblico catanese.

Tra i coinvolti sono presenti noti colletti bianchi catanesi. I particolari dell’operazione saranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11,00 odierne presso la Procura della Repubblica di Catania, alla presenza del Procuratore Carmelo Zuccaro.