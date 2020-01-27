CATANIA. “IVAN” SCOVA LA MARIJUANA NELLE TASCHE DI UNO STUDENTE SPACCIATORE
Alcune dosi di marijuana fiutate dal Labrador ”Ivan”, del Nucleo Cinofili di Nicolosi, e scovati dai Carabinieri della Stazione di Ognina nelle tasche di uno studente di 18 anni, che nascondeva anche delle bustine tipicamente utilizzate dagli spacciatori per confezionare le dosi da porre in vendita.
Questo l’esito dei controlli rivolti agli studenti di un Istituto superiore di Catania nell’ambito dei servizi mirati al contrasto dello spaccio e dell’uso di droghe all’interno e nei pressi degli istituti scolastici.
I controlli, avviati dall’inizio dell’anno scolastico in ambito provinciale, hanno come scopo preminente la salvaguardia della salute dei ragazzi, la maggior parte ancora in età minore. L’attività dei carabinieri continua a registrare il plauso dei dirigenti scolatici sia per l’aspetto riguardante la tutela della salute dei ragazzi che per la funzione educativa rivolta alle nuove generazioni tramite l’affermazione della legalità".
La droga è stata sequestrata, mentre il giovane pusher è stato denunciato all’A.G. per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.