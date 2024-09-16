CATANIA. LA ADESCA CON LA SCUSA DI UN GIRO IN SCOOTER E POI TENTA DI APPROFITTARE DI LEI. DENUNCIATO

Un giovane di 19 anni, residente a Catania, è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria dai Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, con l'accusa di tentata violenza sessuale ai danni di un...

Un giovane di 19 anni, residente a Catania, è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria dai Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, con l'accusa di tentata violenza sessuale ai danni di una turista polacca di 45 enne.

In particolare la donna, che da qualche giorno soggiornava presso un b&b a Catania insieme a due amiche, si trovava nel centro della città per una serata di svago, che prevedeva prima la cena e poi bere qualcosa in un locale del centro. Proprio durante questo momento, la donna è stata avvicinata da un giovane, che le ha proposto un giro in scooter per esplorare i vicoli storici della città.

La turista, fidandosi delle buone intenzioni del ragazzo, ha quindi accettato l'invito. Tuttavia, quando la vittima ha chiesto di essere riaccompagnata, lui ha deciso di proseguire la marcia, fermandosi poco dopo in un vicolo poco distante la piazza Federico di Svevia. Qui il ragazzo, strattonandola per un braccio, tentava di baciarla, senza il suo consenso.

Fortunatamente, la donna è riuscita a liberarsi dalla presa del suo aggressore e a fuggire, chiedendo aiuto. Provvidenziale a quel punto l’intervento di un cittadino che si trovava nei paraggi e che, accortosi della situazione, è intervenuto in suo soccorso, chiamando il 112 NUE e consentendo così l’arrivo tempestivo della pattuglia dei Carabinieri.

Giunto in una manciata di minuti sul posto, i militari della Stazione di Piazza Dante hanno subito soccorso la donna, affidandola alle cure dei sanitari del 118, ma non hanno trovato il 19enne, che dopo il fallito tentativo di violenza, è immediatamente scappato, sperando di farla franca.

Purtroppo per lui, la dettagliata descrizione fatta dalla vittima e la profonda conoscenza del territorio da parte dei Carabinieri, hanno consentito di identificarlo nel giro di poche ore.