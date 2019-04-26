CATANIA: LA CAPITANERIA SALVA TRE PERSONE SU UNA BARCA A VELA ALLA DERIVA

La Guardia costiera ha salvato tre persone a bordo di un’imbarcazione in avaria nel mare di Catania. E’ accaduto nella scorsa notte.La richiesta di soccorso alla Sala Operativa della Capitaneria di Po...

La richiesta di soccorso alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Catania è arrivata stanotte da parte di un’imbarcazione di 18 metri con motore in avaria, ed impossibilitata a manovrare, nel bel mezzo del Mar Jonio, a circa 50 miglia a est di Catania. A bordo c’erano tre persone di nazionalità britannica, partite da Riposto nel pomeriggio di ieri e dirette in Grecia.

La sala operativa della Guardia costiera ha subito assunto il coordinamento delle operazioni di soccorso e considerata la distanza dell’intervento ha disposto l’uscita della motovedetta di guardia SAR CP 304 di stanza presso la Capitaneria di Porto di Catania, che dopo aver raggiunto l’imbarcazione, ha proceduto ad effettuare il trasbordo delle persone per il successivo rientro nel porto di Catania.

L’imbarcazione in difficoltà è stata rimorchiata per un breve tratto, ma a causa della rottura dei cavi di rimorchio per l’eccessiva trazione è stata poi lasciata alla deriva. Durante tutta la durata dell’intervento di soccorso, la sala operativa della Guardia Costiera ha costantemente seguito l’andamento delle operazioni. Una volta giunta a Catania, intorno alle 8, la motovedetta della Guardia Costiera ha proceduto a sbarcare le persone soccorse, tutte in buono stato di salute, garantendo loro tutta la necessaria assistenza.