La Polizia di Stato ha arrestato Felice De Luca, classe 1967, pregiudicato, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

CATANIA: La cocaina nascosta nei bulloni, arrestato 50enne

Nell’ambito di attività info-investigativa si apprendeva che nell’abitazione di De Luca, sita nel rione di San Cristoforo a Catania, fosse detenuta sostanza stupefacente.

Alla luce di quanto acquisito, dopo avere effettuato i dovuti accertamenti, personale della Squadra Mobile di Catania – “Sezione Antidroga” effettuava una perquisizione domiciliare, ad esito della quale, sono stati rinvenuti e sequestrati, riposti dentro un borsone in tela, due bulloni, all’interno dei quali, abilmente occultati, vi erano 68 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di gr. 9,2, e una somma di denaro.

Espletate le formalità di rito l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima disposto dall’autorità giudiziaria.