CATANIA, LA FESTA DI SANT’AGATA TORNA IN PRESENZA: IL PROGRAMMA E LA PROCESSIONE DEL 17 AGOSTO

L’appuntamento più atteso con i fedeli è per mercoledì 17 agosto. Catania si prepara a festeggiare la sua Santa Patrona e, dopo le limitazioni da Covid-19 il busto reliquiario di Sant’Agata sfilerà per le strade del capoluogo etnea tra la gioia dei catanesi e non solo.

Finalmente, migliaia di devoti, cittadini e turisti rivedranno l’uscita di Sant’Agata dalla Cattedrale, riassaporando così un momento di normalità. Ad illustrare nel dettaglio il programma della festa, l’Arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna nel corso di un incontro all’Arcivescovado. L’intento, è quello di restituire un pezzo importante dell’identità e della cultura etnea con una nuova consapevolezza, una nuova maturità dettata dall’esperienza pandemica che riporta un momento di gioia nella sua dimensione non solo materiale, ludica ma anche e soprattutto di condivisione umana. Anche per questo, Monsignor Renna ha scritto una preghiera, la “Corona Agatina” che i fedeli potranno recitare insieme durante la processione di giorno 17 agosto.

In memoria dell’896° anniversario del ritorno in patria delle reliquie di S. Agata da Costantinopoli, avvenuto i 17 agosto del 1186, oltre alle Sante Messe in Cattedrale sono previsti diversi appuntamenti.

Mercoledì 17 agosto

Ore 8:00 – Apertura del sacello e traslazione dell’altare maggiore delle reliquie di Sant’Agata;

Ore 10:00 – Santa Messa solenne presieduta dal re.mo mons. Salvatore Genchi, Vicario generale dell’Arcidiocesi;

Ore 18 – Recita del Rosario animato dagli “Amici del Rosario”;

Ore 19 – Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. R. Mons. Arcivescovo, concelebrata dal rev. Capitolo della Cattedrale e della Collegiata e dai presbiteri della Città;

Ore 20:30 – Processione con le Reliquie della Santa Patrona col seguente itinerario: piazza Duomo, via Dusmet, via Porticello, piazza San Placido, via Vittorio Emanuele, piazza Duomo.

Il Busto Reliquiario di Sant’Agata uscirà dunque dalla Cattedrale verso i classici fuochi d’artificio. Prima di rientrare, percorrerà le vie che di consueto sono interessate da questo appuntamento. Vie che saranno illuminate per l’occasione.