Catania, la Guardia di Finanza sequestra 35 kg di cocaina: arrestato un uomo al casello di S. Gregorio

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di contrasto ai traffici illeciti nei luoghi di maggior traffico del capoluogo etneo, hanno arrestato un...

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di contrasto ai traffici illeciti nei luoghi di maggior traffico del capoluogo etneo, hanno arrestato un soggetto che trasportava a bordo di un’autovettura circa 35 kg di cocaina.

In particolare i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria etneo hanno sottoposto a controllo un veicolo intimando l’alt all’imbocco della tangenziale di Catania, nella zona del casello autostradale di S. Gregorio di Catania.

Il conducente, di origine romana, è apparso da subito nervoso e ha fornito informazioni sui motivi del viaggio in Sicilia che hanno insospettito i finanzieri, tanto da indurli a effettuare una perquisizione di iniziativa dell’interessato e del veicolo.

Le attività di ricerca hanno permesso di rinvenire numerosi panetti di sostanza stupefacente, poi rivelatasi cocaina e di peso complessivo pari a circa 35 chilogrammi, abilmente occultati all’interno di due borsoni contenenti gli effetti personali del conducente.

Alla luce delle evidenze emerse, i militari delle Fiamme Gialle, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino alla condanna definitiva, hanno proceduto al sequestro di iniziativa dell’ingente carico di droga e del SUV utilizzato per il suo trasporto, nonché all’arresto, in flagranza di reato, dell’interessato per il reato di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti.

Il narcotico, qualora messo in commercio al dettaglio nelle locali piazze di spaccio, avrebbe fruttato proventi illeciti per oltre 7 milioni di euro.

In esito all’attività di iniziativa svolta dalla Guardia di finanza di Catania, il Tribunale etneo, su richiesta della locale Procura, ha convalidato i sequestri e l’arresto disponendo altresì di condurre il responsabile presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza.

L’attività investigativa si colloca nel più ampio quadro della costante azione posta in essere dal Comando Provinciale della Guardia di finanza di Catania per il contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti e a tutela, in particolar modo, dei soggetti più vulnerabili della popolazione.