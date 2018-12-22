CATANIA, LA POLIZIA DI STATO SEQUESTRA 600 CHILI DI “BOTTI DI CAPODANNO” NON AUTORIZZATI

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli disposti dal Questore di Catania Alberto Francini, finalizzati ad infrenare il fenomeno della vendita e dell’accensione abusiva di fuochi artificiali, c...

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli disposti dal Questore di Catania Alberto Francini, finalizzati ad infrenare il fenomeno della vendita e dell’accensione abusiva di fuochi artificiali, che vengono accesi in occasioni delle festività di fine anno, personale del Commissariato di Nesima ha controllato un piccolo negozio di prodotti alimentari, in zona San Giovanni Galermo, noto per i suoi precedenti nella vendita dei predetti fuochi.

Durante il controllo i poliziotti hanno rivenuto e sequestrato ben 600 kg di materiale esplodente, destinato alla vendita indiscriminata, anche a scapito dei limiti di età prescritti dalla legge, in vista dei tradizionali “botti” di fine anno.

Colti di sorpresa, il disinvolto commerciante con numerosi precedenti di polizia, insieme alla commessa in servizio presso l’esercizio commerciale, sono stati denunciati per il commercio abusivo di materie esplodenti e per l’omessa denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza.