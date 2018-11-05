CATANIA: LA TUTA DEL “CALCIO NAPOLI” GLI È FATALE, INCASTRATO RAPINATORE SERIALE

Su disposizione della Procura della Repubblica di Catania i Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato il 28enne catanese Rosario Fallo, già sorvegliato speciale di pubblica sic...

Su disposizione della Procura della Repubblica di Catania i Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato il 28enne catanese Rosario Fallo, già sorvegliato speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale etneo in ordine ai reati di rapina e furto aggravato.

Due gli episodi criminosi contestati all’uomo dagli inquirenti verificatisi gli scorsi 24 settembre e 9 ottobre. Vittima lo stesso corriere della Sda Express che, in via Girolamo e via Fratelli Bandiera a Gravina di Catania, era stato costretto dal reo armato di coltello a consegnargli gli incassi della giornata.

Gli investigatori del Nucleo Operativo di Gravina, acquisite le due denunce presentate dal corriere, hanno analizzato le telecamere di sicurezza attive nelle zone dei fatti reato rilevando un numero di targa di una Fiat Punto, utilizzata nella seconda rapina dal malvivente, risultata poi rubata lo scorso 20 agosto a due coniugi di Cosenza in visita a dei parenti a Misterbianco, ed un denominatore comune: quella tuta del Calcio Napoli.

Le targhe della Fiat Punto, inserite dai militari in banca dati, risultate intestate al reo (le aveva applicate alla macchina rubata disfacendosi delle originali), ha fatto scattare la perquisizione nella sua abitazione luogo in cui, previa perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato gli indumenti utilizzati dal criminale per compiere le due rapine.

L’arrestato è stato raggiunto dal provvedimento restrittivo nel carcere di Catania Piazza Lanza dov’era già recluso.