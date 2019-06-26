CATANIA: LADRI TENTANO DI RUBARE CAVI DELLA LUCE RESIDENTI SEGNALANO IL COLPO IN CORSO, DUE ARRESTATI

Nella nottata odierna la polizia di Stato ha tratto in arresto per i reati di tentato furto aggravato e danneggiamento aggravato in concorso due pluripregiudicati per reati specifici, Massimo Cavallar...

Nella nottata odierna la polizia di Stato ha tratto in arresto per i reati di tentato furto aggravato e danneggiamento aggravato in concorso due pluripregiudicati per reati specifici, Massimo Cavallaro, del 1974, e Giuseppe Di Stefano, del 1980.

Nello specifico, le volanti sono state inviate dalla sala operativa presso il palazzetto dello sport ubicato in corso Indipendenza, dove sono state segnalate alcune persone incappucciate che si aggiravano all'interno della struttura.

Giunti sul posto, gli operatori di polizia hanno avvertito dei rumori provenienti da dietro alcuni cespugli collocati nelle vicinanze dei quadri elettrici della struttura.

Insospettiti, si sono avvicinati ai cespugli, dai quali improvvisamente sono usciti tre soggetti che si sono dati alla fuga, tentando di fare perdere le tracce nel buio della notte.

I due sono stati bloccati e condotti in questura per gli adempimenti di rito.

E' stato appurato che gli stessi, utilizzando arnesi atti allo scasso ed al trancio, rinvenuti sul posto e sequestrati, avevano tagliato alcuni cavi elettrici della struttura e ne avevano già ammatassato un numero di quindici per un totale di circa 500 chilogrammi.

Sul posto è intervenuto personale della polizia scientifica, nonché personale Enel e il custode della struttura per la constatazione dei danni.

Su disposizione del magistrato di turno i due arrestati venivano associati presso le locali camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna.