Catania, ladro ripreso dalle telecamere mentre ruba il monopattino di uno studente

Un giovane studente di Catania aveva denunciato il furto del proprio monopattino elettrico, del valore di più di 450 euro, sottratto all’interno dell’androne dell’istituto scolastico che frequenta. Il veicolo, regolarmente parcheggiato e assicurato con catena in acciaio, era stato tranciato con una cesoia e portato via in pochi secondi.

Ricevuta la denuncia, i Carabinieri di Piazza Dante hanno immediatamente avviato gli accertamenti, acquisendo e analizzando i filmati del sistema di videosorveglianza della scuola che avevano immortalato il ladro. Dai video, infatti, i militari dell’Arma hanno visto l’uomo giungere sul posto a bordo di una bicicletta elettrica ed effettuare un sopralluogo, durante il quale ha individuato l’oggetto da trafugare. Allontanatosi, il malfattore ha fatto ritorno, dopo alcuni minuti, con una busta di plastica in mano, contenente gli strumenti per lo scasso mediante i quali ha reciso la catena e si è impossessato del monopattino, fuggendo velocemente dalla scuola.

L’analisi meticolosa dei particolari, ovvero l’abbigliamento, la corporatura e tratti distintivi, ha consentito ai militari di risalire senza esitazioni all’autore: un 43enne residente a Catania, già noto alle Forze dell’Ordine per numerosi precedenti contro il patrimonio.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, dunque, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.