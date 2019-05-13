CATANIA, LADRO SPECIALIZZATO NEI FURTI D’AUTO IN MANETTE
I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 30enne catanese Salvatore FRASCHILLA, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale etneo.
Il giorno dell’immacolata del 2017, i militari del Nucleo Radiomobile lo bloccarono in via Della Mecca mentre tentava di fuggire a bordo di una Fiat Idea, rubata poco prima, con l’aiuto di un complice, a pochi isolati di distanza.
Riconosciuto colpevole dai giudici per furto aggravato, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente ad anni 1, mesi 8 e giorni 17 di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.