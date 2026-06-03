CATANIA, LANCIA LA DROGA DAL BALCONE ALLA VISTA DELLA POLIZIA: IN CASA NASCOSTI QUASI 10 CHILI TRA MARIJUANA E HASHISH

Gli agenti della Squadra Cinofili hanno notato il giovane mentre lanciava oggetti dal balcone. La successiva perquisizione in casa ha portato al sequestro di quasi 10 chili di sostanza stupefacente

Quasi 10 kg di marijuana e hashish nascosti nell’armadio in camera da letto. L’uomo, un catanese di 21 anni, è stato scoperto e arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Ad intervenire sono stati i poliziotti della squadra Cinofili e della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania.

Durate il pattugliamento, nella zona di via Palermo, gli agenti della Squadra Cinofili hanno notato un giovane che, alla vista dei poliziotti, ha iniziato a lanciare degli oggetti dal balcone. Di conseguenza si sono avvicinati per un controllo dal quale è emerso, grazie all’infallibile fiuto del cane antidroga di Ares, che il giovane, poco prima, nel tentativo di sbarazzarsene, aveva lanciato dal balcone degli ovuli di hashish. La sostanza stupefacente è stata recuperata e sequestrata dai poliziotti.

A quel punto, gli agenti hanno subito richiesto l’intervento di altre pattuglie per effettuare un controllo più approfondito del giovane e della sua abitazione. A seguito della perquisizione, in camera da letto, all’interno dell’armadio, gli agenti hanno trovato tredici grosse buste di marijuana, per un peso complessivo di oltre 9 chilogrammi, oltre ad un bilancino di precisione e ad altre bustine utilizzate dal pusher per confezionare le dosi.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e verrà successivamente inviata nei laboratori della Polizia Scientifica e analizzata da operatori esperti del settore.

Per quanto accertato, il 21enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno, il giovane è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicato per direttissima. L’Autorità Giudiziaria, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.