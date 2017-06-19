CATANIA: LANCIA SASSI CONTRO AUTO E PASSANTI. ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Catania Ognina, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale, hanno arrestato nella flagranza il 27enne romeno Alexandru Andrei PIRLEA, poiché...

L’uomo senza fissa dimora, ieri pomeriggio, sotto l’effetto di sostanze alcoliche, si è arrampicato sulla torre antica ubicata in Via Medea e raccogliendo i grossi sassi riposti alla sommità della stessa li ha prima lanciati sulle auto in sosta – almeno tre le auto che hanno riportato ingenti danni - per poi scagliarli contro i passanti e le auto in transito.

Alcuni cittadini presi di mira dall’esagitato hanno immediatamente chiesto aiuto al 112. Nel giro di pochi minuti sono giunte sul posto le pattuglie della Stazione di Ognina e del Nucleo Radiomobile. I militari, supportati anche da personale del Vigili del fuoco, hanno messo in sicurezza la zona tentando poi di convincere l’uomo a scendere dalla torre.

La negoziazione protrattasi per alcune ore non ha sortito l’effetto sperato costringendo i Carabinieri ad arrampicarsi sul sito e, dopo una violenta colluttazione, dove l’uomo per non farsi arrestare oltre a lanciare delle pietre contro i militari ha tentato di ferirli con dei cocci di bottiglia, riuscire a neutralizzarlo ammanettandolo.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.



